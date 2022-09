Nuestros conductores de Ventaneando presentes en la gala de 300 líderes mexicanos.

Todo esto sucedió en la alfombra roja de “Los 300 líderes mexicanos”.

La alfombra roja de la comida anual de los 300 líderes mexicanos fue testigo del reencuentro de varias figuras del espectáculo, incluso nuestros queridos conductores de Ventaneando llegaron al evento.

Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Pedrito Sola vivieron un día maravilloso, siendo considerados grandes comunicadores en el periodismo de espectáculos.

“Desde hace 21 años afortunadamente me invitan y me nombran como uno de los 300 líderes de este país, lo cual me hace sentir muy bien porque todos trabajamos. Me refiero a reporteros, redactores, conductores y editores para hacer el mejor periodismo de espectáculos”, dijo Pati Chapoy, quien llegó junto a su esposo Álvaro Dávila.

Por su parte, Daniel Bisogno vivió un amistoso encuentro con su ex Andrea Escalona, quien no dudó en posar ante las cámaras con su tierna pancita de embarazo.

Otras personalidades que asistieron fueron José Ramón Fernández, Martha Debayle, Fernando Platas, Yordi Rosado, Antonio Rosique, Benny Ibarra, Mario Bautista, la ctivista Saskia Niño de Rivera y muchos más.

La comida de los 300 líderes mexicanos tiene como objetivo nombrar a las personalidades más destacadas de distintos ámbitos como deportes, cultura, medicina, artes, política, gastronomía y más ramas.

Pati Chapoy está feliz por formar parte de los 300 líderes mexicanos

En exclusiva esta tarde en nuestro foro de Ventaneando, la querida Pati Chapoy se dijo maravillada por formar parte de la lista de 300 líderes mexicanos junto a otras reconocidas figuras.

“Es un compromiso, una responsabilidad enorme porque estoy al frente de un barco tremendo que es la dirección de espectáculos de TV Azteca. Esto no nada más recae en mí, sino en todos ustedes. Son 21 años y es una responsabilidad enorme. Somos un equipo”, dijo destacando el trabajo de todos aquellos que hacen posible un periodismo de espectáculos de calidad en México.

