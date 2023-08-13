¿Cuál es el signo más llorón de todo el zodiaco?

Si alguna vez has compartido un pañuelo con alguien mientras ven una película emotiva, es posible que hayas conocido a un Piscis, el signo del zodiaco más llorón de todo el horóscopo.

Sí, has leído bien. Entre las constelaciones y los planetas, este enigmático signo de agua destaca por su emotividad y sensibilidad, llevándolo a liderar en el ranking de lágrimas derramadas.

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¿Por qué piscis es el signo del zodiaco más llorón?

Piscis es gobernado por los planetas Júpiter y Neptuno, los cuales son los guardianes de la expansión y la imaginación. Estas energías planetarias también están estrechamente vinculadas con la sensibilidad y la empatía, creando una combinación celestial que potencia las emociones de dicho astro.

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Imagina a Piscis como una esponja cósmica, absorbiendo las vibraciones emocionales que lo rodean. Estos individuos están conectados en un nivel profundo con las emociones humanas, y a menudo sienten la necesidad de liberarlas a través de las lágrimas. Si bien algunos podrían ver esto como una debilidad, en realidad es un hermoso reflejo de su naturaleza compasiva y empática.

La conexión de Piscis con el agua, también juega un papel crucial en su propensión a las lágrimas. Al igual que las olas en el océano, las emociones de dicho astro fluyen y cambian constantemente.

Piscis, los sanadores y consejeros astrológicos

Pero, ¿cuál es la importancia cósmica de esta característica? La respuesta puede estar en la misión espiritual de Piscis.

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Al ser tan receptivos a las emociones y experiencias humanas, estos individuos a menudo actúan como sanadores y consejeros naturales. Sus lágrimas, no solo son una liberación emocional, también una forma de canalizar energías y brindar apoyo a quienes los rodean.