Alex está obsesionada con su peso, ya que todos se burlan de ella por su aspecto físico. Su papá le quiere dar un regalo por terminar la preparatoria y entrar a la Universidad, y aunque él tiene en mente un viaje a la playa, ella quiere un liposucción, así podría tener un cuerpo perfecto y lograr salir con el chico que le gusta. El papá se niega rotundamente y ella encuentra un sitio donde podrían hacérsela sin necesidad de un permiso de un mayor, poniendo así en riesgo su vida.