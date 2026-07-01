“Este fue el verdadero problema": Antrax explica por qué fracasaron sus tacos árabes en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras el amargo veredicto de los jueces, Ántrax rompió el silencio en un video detrás de cámaras para explicar el tropiezo de sus tacos árabes en MasterChef 24/7. El capitán defendió la ejecución del equipo amarillo asegurando que la carne estaba perfecta; sin embargo, no dudó en señalar el punto débil de la estación: “Este fue el verdadero problema”, sentenció al referirse a las tortillas de harina elaboradas por Carmen y Michelle, las cuales no dieron la talla.