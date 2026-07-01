“Este fue el verdadero problema": Antrax explica por qué fracasaron sus tacos árabes en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Antrax platicó con sus compañeros de MasterChef 24/7 acerca del desastre de sus tacos árabes de esta noche.
Tras el amargo veredicto de los jueces, Ántrax rompió el silencio en un video detrás de cámaras para explicar el tropiezo de sus tacos árabes en MasterChef 24/7. El capitán defendió la ejecución del equipo amarillo asegurando que la carne estaba perfecta; sin embargo, no dudó en señalar el punto débil de la estación: “Este fue el verdadero problema”, sentenció al referirse a las tortillas de harina elaboradas por Carmen y Michelle, las cuales no dieron la talla.