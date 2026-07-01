“Ellas juraron que iban a trabajar bien": Antrax se culpa por haber confiando en Michelle y Carmen en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras el fracaso del equipo amarillo en MasterChef 24/7, Ántrax arremetió con todo en un video donde se culpó por haber pecado de ingenuo. “Ellas juraron que iban a trabajar bien”, confesó frustrado al referirse a Michelle y Carmen. El capitán sembró la duda sobre un supuesto sabotaje, recordando que Michelle aseguró desde el inicio que no había manteca. Además, exhibió a Carmen por ser experta en tortillas de harina y fallar deliberadamente: “Pido a la gente que juzguen la verdad, no lo hicieron bien a propósito. Ni una tortilla les quedó bien, y no fue por el tiempo”.