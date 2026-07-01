“Me tiene coraje": Flor opina de la decisión de Doña Nora que podría llevarla a salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Flor no tardó en expresar sus sentir respecto a la decisión de Nora de ponerla en riesgo en MasterChef 24/7.
Flor afirmó que, aunque ella no tiene ningún problema personal con Doña Nora, siente una hostilidad directa desde su llegada a MasterChef 24/7. Además, puso en duda la actitud de su compañera: “Dice que no ha visto ningún capítulo, pero desde que entró se puso en mi contra”, acusándola de arrebatarle la oportunidad de ser salvada por el voto del público.