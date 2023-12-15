Lo Que Callamos Las Mujeres | Besia: Tocando las nubes
Besia sale de su comunidad en la sierra de Oaxaca para buscar un futuro mejor no sólo para ella, sino para todas las mujeres indígenas que conoce.
Besia regresa a su comunidad después de años de haber salido, para rgistrarse en la contienda como Presidenta Municipal; sin embargo, sólo recibe malos tratos y burlas por parte de los hombres de la comunidad, pues los Usos y Costumbres nunca han dejado que una mujer esté en un puesto público. Luchará lo necesario y buscará lso medios para alzar la voz y cambiar la situación de las mujeres en su pueblo.