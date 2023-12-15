Besia regresa a su comunidad después de años de haber salido, para rgistrarse en la contienda como Presidenta Municipal; sin embargo, sólo recibe malos tratos y burlas por parte de los hombres de la comunidad, pues los Usos y Costumbres nunca han dejado que una mujer esté en un puesto público. Luchará lo necesario y buscará lso medios para alzar la voz y cambiar la situación de las mujeres en su pueblo.