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Al Extremo: Programa completo de lunes 11 de mayo

Hoy en Al Extremo, nuestros conductores presentaron la sección de La Pura Sabrosura con el mejor chef, Rahmar Villegas y también las Historias del Diablo Becerril.

Hoy en Al Extremo, llegan las historias del Diablo Becerril donde en la Colonia Morelos hubo plomazos por el cobro de piso; de igual manera, Rahmar Villegas llega con su sección de La Pura Sabrosura con las mejores bebidas para quitarnos el calor.

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