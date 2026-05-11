El Diablo Becerril nos cuenta cómo es que las extorsiones siguen y nadie hace nada

Hoy en Al Extremo nos cuentan la situación de inseguridad que se vive en el Barrio Bravo de Tepito donde sólo se dan plomazos y más plomazos, descubre la nota completa aquí en las Historias del Diablo Becerril.

Te puede interesar: El Diablo Becerril llega con las historias más impactantes de todo lo que sucede en la ciudad

