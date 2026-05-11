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El Diablo Becerril nos cuenta cómo es que las extorsiones siguen y nadie hace nada

Nuestro reportero estrella nos cuenta hoy cómo habitantes de la Colonia Morelos fueron asustados por extorsionadoras y que el saldo dejó varios lesionados, descubre todo hoy en Al Extremo.

Por: Redacción Azteca UNO

Hoy en Al Extremo nos cuentan la situación de inseguridad que se vive en el Barrio Bravo de Tepito donde sólo se dan plomazos y más plomazos, descubre la nota completa aquí en las Historias del Diablo Becerril.

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