El Diablo Becerril nos cuenta cómo es que las extorsiones siguen y nadie hace nada
Nuestro reportero estrella nos cuenta hoy cómo habitantes de la Colonia Morelos fueron asustados por extorsionadoras y que el saldo dejó varios lesionados, descubre todo hoy en Al Extremo.
Hoy en Al Extremo nos cuentan la situación de inseguridad que se vive en el Barrio Bravo de Tepito donde sólo se dan plomazos y más plomazos, descubre la nota completa aquí en las Historias del Diablo Becerril.
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