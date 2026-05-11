Denisse de Kalafe revive “Señora, señora” la canción que suena con fuerza cada 10 de mayo
Revive la presentación de Denisse de Kalafe con su famosa canción “Señora, señora” el himno indiscutible para celebrar el Día de las Madres.
En la emisión del domingo 10 de mayo 2026 de Venga la Alegría fin de semana el foro se engalanó con presencia de Denisse de Kalafe quien interpretó en este día tan especial su tema “señora, señora”, durante su participación los conductores se mostraron conmovidos al escuchar este canto que les recuerda a sus queridas madre.