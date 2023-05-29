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Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Paola: Red de engaños.

Paola es una exitosa mujer que justo en el mejor punto de su vida laboral, conoce a un hombre, por medio de una aplicación, que le cambia la vida.

Por: Carolina Loaiza

Paola es vicepresidenta de una importante compañía, sus grandes resultados y estudios la han llevado hasta ahí, pero por lo mismo casi nunca ha tenido novio. Una de sus amigas decide descargale una aplicación de citas en la que conoce a un chico del que termina muy enamorada, por lo que decide conocerlo en persona sin saber el infieron que vivirá después de pasar una romántica noche con él en su departamento.

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