Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Paola: Red de engaños.

Paola es vicepresidenta de una importante compañía, sus grandes resultados y estudios la han llevado hasta ahí, pero por lo mismo casi nunca ha tenido novio. Una de sus amigas decide descargale una aplicación de citas en la que conoce a un chico del que termina muy enamorada, por lo que decide conocerlo en persona sin saber el infieron que vivirá después de pasar una romántica noche con él en su departamento.