Luis quiere reconciliarse con Ixdit en MasterChef 24/7, pero ella no está segura por su amistad con “Las Divas”

Desde que empezó a tener diferencias con Ramahá, Luis decidió unirse al grupo de “Las Divas”, dejando de lado a los amigos que había hecho durante las primeras semanas de MasterChef 24/7. Y aunque dice estar muy a gusto con ellas, el cocinero no quiere perder la amistad de Ixdit y por eso se decidió a buscarla para platicar. Lo que no se esperaba, es que la joven dudaría por su cercanía con Michell y Carmen, por lo que le dijo que aunque le tiene cariño, no piensa obligarlo a que estén bien.

