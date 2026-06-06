Ricardo reflexiona tras el desmayo de Claudia en MasterChef 24/7: “Por qué nos esperamos”

Los cocineros de MasterChef 24/7 pasaron momentos de tensión por el incidente de salud que tuvo Claudia, quien se desvaneció mientras se preparaba para ir a la práctica sabatina en la Dark Kitchen. Y aunque afortunadamente la situación no pasó a mayores, esto sí le sirvió a Ricardo para que se diera cuenta de que debe actuar con sinceridad en todo momento y no esperarse a que las cosas cambien para decirle a sus compañeros cuánto los aprecia.