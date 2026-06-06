¡Cada vez más juntos! Lancer y Michelle comparten un íntimo momento en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Todo parece indicar que el shippeo entre Lancer y Michelle va muy bien, tanto que ya pasan mucho tiempo juntos en el Mundo MasterChef 24/7.
Tan solo un par de días coviviendo de cerca bastaron para que Lancer y Michelle tuvieran una gran conexión, tanto que inauguraron el nuevo shippeo de MasterChef 24/7. Y ahora que el cocinero ya dejó en claro que sí está interesado en su compañera, están pasando tiempo juntos y ya hasta se toman ratos a sola para platicar tranquilos sin que nadie los interrumpa.