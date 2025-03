Lolita Ayala reaparece y preocupa por su aspecto

Una de las periodistas y conductoras más famosas de la década de los 90’s fue Lolita Ayala , quien recientemente reapareció en una entrevista. Recordemos que durante casi 30 años estuvo al frente de El Noticiero con Lolita Ayala.

Sin embargo, de buenas a primeras desapareció del ojo público, pero al parecer mantiene un buen estado emocional y continúa activa en diversas actividades, así lo dio a conocer Virgina Sendel en una charla con diversos medios de comunicación.

Lolita Ayala comparte cómo fue su gran amistad con Talina Fernández. [VIDEO] Talina Fernández y Lolita Ayala se conocieron desde los 14 años en un internado, y posteriormente la misma vida se encargó de juntarlas en diversos proyectos.

¿Cómo está Lolita Ayala? De acuerdo con Virginia Sendel, Lolita Ayala se encuentra bien a pesar de que todavía presenta molestias en la columna por el accidente que vivió en un helicóptero hace 10 años.

“Lolita está tranquila, está bien. El problema es la columna, entonces sí le molesta salir muy seguido, pero emocionalmente está muy bien”, declaró.

¿Lolita Ayala volverá a la televisión?

Sobre si la periodista volverá al trabajo y a la televisión, Virginia Sendel no descartó que Lolita Ayala pueda volver. “No sé, ha regresado, ha hecho presentaciones y ha dado entrevistas, pero ya la edad también nos pesa. Eso sí, mejor pregúntaselo a ella, no vaya a ser que mañana le den el noticiero estelar y yo aquí ando de habladora”, agregó.

¿Cómo luce Lolita Ayala?

En una reciente entrevista para el podcast Sensibles & chingonas, Lolita Ayala compartió los motivos por los que salió de su noticiero. “Yo sabía que venían cambios. Nunca me imaginé que el motivo por el que me quitarían fuera que había rostros más jóvenes. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós”, dijo Lolita.

"¿Para qué caras nuevas? si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que sea una cara vieja?”, añadió.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su aspecto físico, pues algunas personas aseguraron que se ve bastante afectada, tras el accidente que sufrió en helicóptero y la caída que sufrió en su casa.

“Lolita es grande, pero si se ve afectada por su accidente”, “Mi icónica Lolita Ayala, se ve cansada”, “Qué le pasó en su carita?”, “Ay, pobre Lolita, se le ve cansada”, “Mi Lolita una grande, pero tampoco era abusar del botox”, fueron algunos de los comentarios.