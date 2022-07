Lolita Cortés responde a Rubí tras polémica imitación.

Este sábado se llevó a cabo el séptimo concierto de La Academia, el cual no ha sido bueno para los alumnos del reality show, sobre todo para Santiago y Rubí, quienes tuvieron una de las peores críticas de la noche; sin embargo, llamó la atención la respuesta de Lolita Cortés a la imitación de la potosina.

Basta de pretextos para malas presentaciones en revisión de concierto.

Rubí imita a Lolita Cortés

Los hechos ocurrieron durante una de las clases que tuvieron los alumnos de La Academia y donde contaron con la presencia del comediante Mau Nieto. Todo fue parte de una dinámica en la que los alumnos tenían que actuar como críticos y alumnos del reality show.

La concursante que saltara a la fama hace algunos años por su fiesta de XV años sorprendió a propios y a extraños al interpretar magistralmente a la crítica y su peculiar forma de hablar, así como sus gestos.

Rubí asumió el papel de Lolita Cortés y pretendió estar conmovida, tal como sucedió el pasado fin de semana cuando Nadia cantó “Si nos dejan”, provocando que la crítica rompiera en llanto.

“Me conmoviste mucho vieja… Te veo como la futura estrella del regional mexicano, la verdad me gustó mucho su interpretación, la expresión en su rostro, vas a llegar a ser alguien grande, vieja, me gustó mucho. Felicidades”, dijo Rubí con el tono característico de Lolita Cortés.

Pero no todas fueron buenas críticas, cuando Rubí volvió a hacer uso de la palabra bajo su papel de Lolita, la potosina no fue tan benevolente y lanzó voraz crítica a otro de sus compañeros.

“Es decepcionante, ni siquiera la niña se puede parar bien. Es lamentable, creo que en La Academia deberían aprender a caminar bien primero, porque mira tu postura, párate bien, por favor. Gracias. Ahora, la voz, estabas sufriendo, ¿verdad que sí, Isabela? Porque realmente no dabas una y déjame decirte que al igual que Nelson eres la peor de la noche, lo peor, Isabela”, fue la dura crítica que hizo Rubí durante la clase.

¿Qué dijo Lolita Cortés? Luego de su desastrosa interpretación, Yahir le recordó su impresionante imitación de Lolita Cortés, pero la crítica no pasó desapercibido este hecho y así le respondió a la joven potosina.

Lolita lo tomó de buena manera y aseguró que le encantó lo hecho por Rubí; sin embargo, cuestionó el hecho de que sean tan buenos imitando y eso no lo hayan podido plasmar en el escenario.

“Me encanta, soy una persona que sabe reírse de sí misma, me río muchísimo, me divierto mucho, aprendí a equivocarme y a subirme al escenario y hacerlo mejor. En la casa soy una persona bastante buleable, me divierte mucho eso (…)”.

“Lo que están haciendo me parece maravilloso, pero hay algo que me sorprende, ¿si nos imitan tan bien por qué no lo ponen en práctica en el escenario?”, finalizó quien mencionó que Rubí lo hizo perfecto al imitarla.