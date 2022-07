VIDEO: Rubí imita a Lolita Cortés y levanta la polémica.

¿Qué opinaron las redes sociales?

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, sobre todo en TikTok donde señalaron que la potosina fue la mejor imitadora de los críticos de La Academia.



“Esa Rubí cómo me hace reír”, “Rubí, amamos a Rubí, por eso no la sacamos, ella hace divertida la casa”, “Quiero a Rubí en una novela”, “Igualita la imitación de Rubí, creo que por ahí va su carrera, me caes super bien”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.