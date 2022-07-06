VIDEO: Rubí imita a Lolita Cortés y levanta la polémica.

Rubí, ‘La quinceañera más famosa de México’, sigue dando de qué hablar al interior de La Academia, ya sea por sus deficiencias vocales o porque la han comparado con Jolette, pero no todo ha sido malo, también por su compromiso y dedicación; sin embargo, la joven potosina se metió en camisa de once varas después de hacer una sorprendente imitación de Lolita Cortés.

Los hechos ocurrieron durante una de las clases que tuvieron los alumnos de La Academia y donde contaron con la presencia del comediante Mau Nieto. Todo fue parte de una dinámica en la que los alumnos tenían que actuar como críticos y alumnos del reality show.

La concursante que saltara a la fama hace algunos años por su fiesta de XV años sorprendió a propios y a extraños al interpretar magistralmente a la crítica y su peculiar forma de hablar, así como sus gestos.

Rubí asumió el papel de Lolita Cortés y pretendió estar conmovida, tal como sucedió el pasado fin de semana cuando Nadia cantó “Si nos dejan”, provocando que la crítica rompiera en llanto.

“Me conmoviste mucho vieja… Te veo como la futura estrella del regional mexicano, la verdad me gustó mucho su interpretación, la expresión en su rostro, vas a llegar a ser alguien grande, vieja, me gustó mucho. Felicidades”, dijo Rubí con el tono característico de Lolita Cortés.

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Rubí lanza fuerte crítica a compañero

Pero no todas fueron buenas críticas, cuando Rubí volvió a hacer uso de la palabra bajo su papel de Lolita, la potosina no fue tan benevolente y lanzó voraz crítica a otro de sus compañeros.

“Es decepcionante, ni siquiera la niña se puede parar bien. Es lamentable, creo que en La Academia deberían aprender a caminar bien primero, porque mira tu postura, párate bien, por favor. Gracias. Ahora, la voz, estabas sufriendo, ¿verdad que sí, Isabela? Porque realmente no dabas una y déjame decirte que al igual que Nelson eres la peor de la noche, lo peor, Isabela”, fue la dura crítica que hizo Rubí.

La cosa no terminó ahí, en otra intervención le tocó dar su punto de vista y sin pensarlo dos veces soltó: “Yo me preguntó, ¿esos son los académicos que trajeron? Es una vergüenza total que siento tú uno de los mejores bailarines lo hayas hecho tan pésimo”.