Lorenzo Méndez regresa a La Original Banda El Limón. (FOTO)

Sorpresivamente, Lorenzo Méndez volverá a La Original Banda El Limón. Debido a que la banda lanzará un álbum de duetos en homenaje a Don Salvador Lizárraga para marzo próximo, el cantante regresará al lugar donde obtuvo fama.

A través de una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de la especialista en regional mexicano, Tere Aguilera, se confirmó que el aún esposo de Chiquis Rivera estará de regreso con sus excompañeros para este importante proyecto.

Aunque aún se desconocen mayores detalles de la producción discográfica, se sabe que también participarán El Yaki, Luis Ángel El Flaco, Pancho Barraza, Chuy Lizárraga, Toño Lizárraga, entre otros importantes exponentes del regional mexicano.

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La Original Banda El Limón fue víctima de la delincuencia

Hace unos días, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga dio a conocer a través de su cuenta oficial en Facebook que fueron víctimas de la delincuencia.

En el comunicado describieron el incómodo momento que vivieron en el autobús que transportaba a sus músicos de un evento a otro, pero por fortuna, ninguno de los integrantes estaba herido.

“Les informamos a todos nuestros seguidores que hace unos momentos en el trayecto de carretera Monterrey-Cadereyta sufrimos un golpe que rompió una de nuestras ventadas del LimónBus. Afortunadamente ninguno de los integrantes salió lesionado. Solo son daños al autobús en el que viajamos”, escribieron.

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