Lotería Nacional del 15 de diciembre: Resultados y ganadores.

Hay cosas que uno anhela más que nada en este mundo y uno de los deseos más recurrentes entre las personas es sacarse la lotería, por ello, todos los días, millones de personas compran sus cachitos de lotería para que con un poco de suerte puedan convertirse en uno de lo de los afortunados ganadores de la Lotería Nacional.

Muchos invitados en Me Late Mi Corazón Grupero. ¡Checa al ganador!

Si eres de las personas que compró su boleto para participar en los sorteos de la Lotería Nacional que se realizaron el 15 de diciembre, es preciso que revises detenidamente los números que salieron premiados. A continuación, te compartimos el listado.

¿Cuáles son los resultados de este 15 de diciembre de 2022 en la Lotería Nacional?

Chispazo de las tres: Sorteo No. 9513 – 3-5-10-14-24.

Chispazo Clásico: Sorteo No. 9514 – 9-10-16-17-20.

Tris Mediodía: Sorteo No. 29788 – 0-4-6-4-1.

Tris de las Tres: Sorteo No. 29789 – 2-3-6-5-3.

Tris Extra: Sorteo No. 29790 – 2-4-1-5-7.

Tris de las Siete: Sorteo No. – 8-9-2-5-8.

Tris Clásico: Sorteo No. 29792 – 0-0-4-6-4.

Ya se encuentran disponible la mascarilla completa de resultados de los sorteos celebrados el día de ayer.

¡chécala aquí mismo! 🤩

🔎 https://t.co/ZaO6kctBSt#SijuegasGanaMéxico pic.twitter.com/NAFyZxsd8s — Lotería Nacional · Sorteos Electrónicos (@LN_electronicos) December 16, 2022

Te puede interesar: ¿Cuántos días tendrán las vacaciones de invierno? Esto dice la SEP

¿Cuál es el tiempo límite para cobrar los premios de la Lotería Nacional?

Es preciso mencionar que una vez que se han dado a conocer a los ganadores, éstos tienen un máximo de 60 días para cobrar su premio.

¿Cómo cobrar tus premios de la Lotería Nacional?

Si lo que deseas es cobrar tu premio, lo primero que deberás hacer es acudir a las oficinas de la Lotería Nacional, las cuales se ubican en Plaza de la República #117, primer piso, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Así mismo, podrás cobrar tu reintegro en los puntos de venta oficiales de la Lotería Nacional siempre y cuando tu premio se menor a los 10 mil pesos.