Louis Tomlinson desata caos en CDMX; fans terminan desmayadas.

Los gritos de emoción no se hicieron esperar en un centro comercial del sur de la capital cuando resonó la frase épica “¡Louis, hermano, ya eres mexicano!” durante la premier del documental del talentoso músico Louis Tomlinson, quien en el pasado formó parte de la famosa banda One Direction.

📸| Louis con fans en México



©️louisixx_ pic.twitter.com/xSKb82Ljg1 — Louis Tomlinson Updates (@LTWorldUpdates) March 21, 2023

La expectativa había alcanzado su punto máximo días antes del 20 de marzo, cuando la producción de “All of those voices” anunció la visita del británico al centro comercial para el estreno de la película. Las seguidoras del cantante no podían esperar para estar cerca de él y llegaron con 24 horas de anticipación para ser las primeras en admirar al artista en persona. ¡Una noche llena de emoción y locura que nunca olvidarán!

¡Recibimos en el foro al grupo de K-Pop, TFN para cantar “Amazon”!

¿Cómo sucedieron los hechos con la llegada de Louis Tomlinson a la CDMX?

A su llegada a la plaza, el joven músico fue recibido por un mar de seguidoras que habían estado acampando en las afueras del lugar durante ¡24 horas! La locura era palpable y la emoción estaba en el aire. ¡Estas fans estaban decididas a tener la oportunidad de ver a su ídolo de cerca!

En este contexto, Louis Tomlinson no decepcionó a todos sus fans y les dedicó unas palabras especiales, demostrando una vez más que su amor y gratitud hacia ellas es algo que lleva en su corazón.

Fanáticas desmayadas durante el evento

El entusiasmo desbordado de la multitud provocó una escena caótica que dejó a su paso a cinco fans desmayadas en medio de la multitud. Las emociones estaban a flor de piel y la gente comenzó a saltar vallas, correr y empujar a las demás asistentes para intentar acercarse al artista.

Afortunadamente, el servicio médico del centro comercial estaba preparado para enfrentar cualquier eventualidad y atendió debidamente a las jóvenes afectadas.

Te puede interesar: Liam Payne confirma que la banda británica One Direction alista reencuentro por su décimo aniversario.