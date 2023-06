Lucero Mijares recibió una visita sorpresa en ensayos de “El Mago”.

A ocho días del estreno del musical “El Mago: The Wiz”, su protagonista Lucero Mijares reveló en exclusiva para Ventaneando cómo fue que su mamá no aguantó la curiosidad de saber cómo iban los ensayos y la visitó por sorpresa.

¿Qué dijo Lucero Mijares? La hija de Lucero y Mijares declaró a nuestros micrófonos que “de la nada vi a una joven señora, guapa, con su vestidito y pues vi que era mi mamá”.





¿Qué dijo sobre la fama Lucerito Mijares?

Lucero está convencida que en su naciente carrera uno de sus principales enemigos será la fama si no aprende a domarla. “Siempre mi mamá me dice que nunca quite los pies de la tierra por más famosa que sea”.

¿Qué dijo María del Sol sobre Lucero Mijares?

El elenco de “El Mago” realizó este miércoles 21 de junio su primer ensayo de las piezas musicales con orquesta en vivo, ahí María del Sol elogió la capacidad de Lucero Mijares, quien a su corta edad ha demostrado que heredó el talento de sus padres.

María del Sol señaló que “Lucero es como una hoja en blanco, entonces es hermoso ver la capacidad que tiene para escuchar, para obedecer y ser dirigida”. De igual forma aseguró que la hija de Lucero y Mijares no está maleada.

María del Sol por cierto dedicará su actuación en “El Mago” a sus seres queridos que partieron sucesivamente: su hermana Peggy Echánove, su madre Doña Josefina Echánove y su hermano Alonso.

“De pronto toda mi familia no está físicamente y se fue en un período muy corto, pero esta obra me da la oportunidad de traerlos, de dedicarles esta obra”, recalcó la experimentada cantante.

“El Mago” cuenta también con la participación de Crisanta Gómez y Eugenio Montessoro, entre más de 40 artistas, coristas y bailarines en escena. Se estrenará el próximo 30 de junio en el Teatro Hidalgo.