Luis de Llano reaparece en público tras la sentencia en su contra.

A unas semanas de que Sasha Sokol hiciera público la resolución de un juez, en contra de Luis de Llano, por la demanda de daño moral que ella presentó y que lo obliga a ofrecerle una disculpa pública y a pagarle una indemnización.

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¿Qué dijo Luis de Llano sobre la sentencia en su contra?

El productor reapareció públicamente y esto fue lo que respondió ante los múltiples cuestionamientos de los medios presentes.

Voy a ser muy breve y muy amable con ustedes. En estos momentos yo sigo haciendo mi carrera, ya estoy escribiendo, voy a producción para un programa televisión muy importante, muy interesante, él va a ser el conductor

Y perdón de lo otro, mis abogados están tratando todo, están llevando todo, me han pedido que por favor ellos son los que están manejando todo eso, no tengo comentarios de eso para nada, disculpen, perdón, no queremos que nadie se caiga, ni nada, les agradezco mucho el apoyo que nos han dado

¿Qué dijo sobre la posible apelación de su sentencia?

El productor, fue evasivo ante los cuestionamientos respecto a una posible apelación ante la sentencia que le fue impuesta.

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No tengo comentarios de eso, no puedo decir si es falsa o no, de verdad, sin comentarios. Esta noche muy contento de acompañar a... estar aquí en esta reunión, donde voy a ver a muchos amigos que no he visto en mucho tiempo, no tengo nada de comentarios

Luis de Llano asistió como invitado a la entrega de los premios Patria a la Ciudad de México.

