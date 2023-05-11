Benny Ibarra reacciona a la sentencia contra su tío Luis de Llano.

¿Qué opina Benny Ibarra sobre la sentencia condenatoria por la demanda de daño moral que Sasha Sokol interpuso en contra de Luis de Llano? Recordemos que para el cantante el tema es complicado puesto que es amigo entrañable de Sasha, pero al mismo tiempo, es sobrino del productor.

¿Qué dijo Benny Ibarra sobre Sasha Sokol? En exclusiva para Ventaneando, Benny Ibarra habló sobre lo difícil que es para él emitir un comentario al respecto debido a la amistad que tiene con Sasha y el vínculo familiar que tiene con Luis de Llano.

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“Esto es muy delicado para mí, por eso… sabes con la gente que yo tengo que hablar estos temas, específicamente con Sasha, que es lo que más me importa, que siente mi apoyo, mi cariño, que estoy ahí, no”, sentenció el exintegrante de Timbiriche.

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¿Cuál es su opinión sobre la sentencia a su tío Luis de Llano?

El cantante declaró que “con mi tío Luis, él sabe cuáles son mis sentimientos al respecto. Siento que la verdad se estabilizó, que el proceso legal se hizo de manera contundente y a mí lo que más me importa, es que ella (Sasha) esté en paz, que se sienta cobijada por sus amigos, por quienes la queremos y que sirva la historia para envalentar a muchas personas que todavía temen, sobre todo por el proceso legal. Que sirva para traer paz y solución a las personas que están involucradas”.

¿Qué dijo Benny Ibarra sobre la polémica que envuelve a La Sonora Santanera?

En otros temas, Benny Ibarra, quien forma parte del elenco “Cumbia Machine Tour” donde comparte escenario con La Sonora Santanera, habló de la polémica en que se ha visto envuelta la agrupación tras perder los derechos de su nombre.

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“Lo que yo entiendo, es que los señores que están en la sonora con nosotros, son los que le chambearon durante toda la vida. No estoy muy empapado del tema, la verdad y por lo consiguiente tampoco puedo hacer una opinión muy estudiada”, recalcó.

Benny se presentará en concierto próximamente en el centro nocturno La Maraka: “Pandilla de Ventaneando, con todo mi cariño y mi amor les invito el 27 de mayo a que me acompañen a La Maraka, se va a poner muy rico, muy sabroso”.