Luis Ernesto Franco y su esposa tienen planes de agrandar la familia
A Luis Ernesto Franco le ha llovido sobre mojado, pero aun así, trata de mantenerse bien y junto con su esposa tiene planes de agrandar la familia.
El actor Luis Ernesto Franco ha tenido momentos sumamente difíciles después de su divorcio con Marimar Vega y su doble pérdida por el fallecimiento de sus padres, pero el actor sigue en pie y más enamorado que nunca, pues encontró el amor de nuevo con Roza Laven, con quien tiene planes de agrandar la familia pronto.