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Luis Ernesto Franco y su esposa tienen planes de agrandar la familia

A Luis Ernesto Franco le ha llovido sobre mojado, pero aun así, trata de mantenerse bien y junto con su esposa tiene planes de agrandar la familia.

Por: Maria Fernanda Aguilar

El actor Luis Ernesto Franco ha tenido momentos sumamente difíciles después de su divorcio con Marimar Vega y su doble pérdida por el fallecimiento de sus padres, pero el actor sigue en pie y más enamorado que nunca, pues encontró el amor de nuevo con Roza Laven, con quien tiene planes de agrandar la familia pronto.

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