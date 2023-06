Luis Miguel enfrenta demandas por pensión y por despido injustificado.

El regreso de Luis Miguel a los escenarios mexicanos se dará en medio de reclamos por la manutención para los dos hijos que el cantante tuvo con Aracely Arámbula, a quien le debe, según ha dicho ella misma, nada menos que 42 meses de pensión alimenticia.

Pero esa no es la única controversia legal que le espera a ‘El Sol de México’, sino también la demanda de tipo laboral que Javier Guatemala Francisco le fincó desde 2012 por despido injustificado, luego de haber trabajado durante 24 años para él, como administrador de su casa de playa Guitarrón, en Acapulco, e incluso como su asistente personal.

¿Qué dijo Javier Guatemala?

Según relata en la primera parte de la entrevista exclusiva que Javier Guatemala le concedió a Ventaneando: “Son diez años que llevamos en esta lucha, en este litigio y la verdad sí ha sido muy desgastante en lo personal y en todas las formas porque yo estaba trabajando en ese tiempo, les estoy hablando de los años 90, con un arquitecto… yo era chofer del arquitecto”.

Te puede interesar: Roberto Palazuelos confirma que impugnarán testamento de Andrés García.

“Un día (el arquitecto) me dice: ‘Oye Javier, va a venir el dueño de esta residencia, por favor quiero que me eches la mano y te aprendas todas las llaves de cada puerta. Lo saludo: ‘buenas tardes señor’; ‘¿Sabes quién soy yo? Digo, no tenía el gusto de conocerlo pero ahorita ya me cayó el 20 y sé que usted es Luis Miguel y me dice: ‘¿sabes de quién es esta casa, esta residencia?’, digo la verdad no, pero si es de usted, felicidades”, declaró.

Javier Guatemala aseguró que de ahí siguieron recorriendo la casa y se fueron a la alberca, pero ya en ese lapso Luis Miguel le preguntó qué era lo que él hacía en su casa, a lo que Javier le respondió que estaba trabajando con el arquitecto, fue entonces cuando Luismi le preguntó si no le gustaría trabajar para él.

También te puede interesar: Exigen a Belá, la hija de Alejandro Marcovich hacerse cargo de él.

“Si me da la oportunidad con todo el gusto del mundo”, agregó Javier. Posteriormente Luis Miguel le dijo que bajara y preguntara por José Pérez, un argentino, a quien le dijo que Guatemala iba a trabajar con ellos y le pidió que lo metiera a la nómina.

¿Cuáles eran sus labores?

Cuando le preguntaron sobre sus labores en la casa de Luis Miguel, Javier Guatemala declaró que hacía la labor de “vigilancia”. Sobre si firmó algún contrato o todo fue de palabra, el hombre aseguró que todo fue de “palabra”.

Te puede interesar: La conferencia de prensa tras apertura de testamento de Andrés García.

¿Llegó a ver a Aracely Arámbula? Al preguntarle sobre si llegó a ver a Aracely Arámbula, Javier declaró que sí y que incluso ahí vivió junto con su bebé.





¿Cuándo empezó a ver la falta de pago?

Javier Guatemala aseguró que “después de 2012 él (Luis Miguel) decide irse de Acapulco, vender su propiedad y llegó al grado que la gente, sus colaboradores, comenzaron a demandarnos a él y a mí por ser el administrador”.

Por último, Javier Guatemala declaró que sigue esperando a Luis Miguel para que le pague lo que debe, incluso lo invitó a que le regale una llamada para que le compruebe de viva voz que él era el jardinero o lavacoches y que si Luismi se lo comprueba él es capaz de retirar la demanda.