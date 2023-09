Luisito Comunica fue golpeado por un vendedor, ¿qué sucedió?

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, ha vuelto a acaparar los reflectores, esto después de haber denunciado en sus redes sociales que había sido golpeado por un vendedor ambulante en las calles de la Ciudad de México.

El reconocido influencer fue agredido físicamente en las calles de la Ciudad de México por un vendedor de paletas, así lo dio a conocer el propio Luisito Comunica en sus redes sociales, donde también dio a conocer que el agresor se dio a la fuga.

¿Qué dijo Luisito Comunica?

El influencer dijo en sus historias de Instagram que “me acaban de meter un ver… como por acá (arriba de la oreja), todavía me duele un poquito. Fue uno de estos cuates que venden paletas en la calle y estuvo muy raro, de verdad muy loco. Todo fue básicamente porque no quise comprar una paleta. Lo tengo grabado”.

¿Cómo sucedieron los hechos? De acuerdo con lo narrado por el famoso influencer mexicano, se encontraba disfrutando de un paseo con su mascota cerca de su casa cuando de pronto un vendedor de paletas de caramelo se le acercó para venderle una.

“Salí al parque con mi perrito, estábamos dando la vuelta. Llega un wey a ofrecer una paleta, le dijo que no y el wey me dice: ‘Pin… mam…; y yo le contesto. Entonces de ahí se aceleró rápido y se hacía mucho así en la bolsa, ya saben, la movía como si tuviera algo filoso en su bolsa”.

Luisito Comunica reveló que temió que el vendedor sacara algo filoso de su bolsa y lo agrediera, por lo que comenzó a grabarlo para tener pruebas. “Me decía: ‘Yo sé quién eres y que seas famoso me vale, te rajo tu ma… Entonces yo dije: ‘No mam…, este wey tiene un cuchillo. Mi reacción más rápida fue empezar a grabar, porque dije, si empiezo a grabar el wey no va hacer nada, es mi manera de defenderme, pero no, estaba muy equivocado”.

Así mismo, el famoso youtber publicó un video donde se ve el rostro de su agresor, así como el momento justo en que éste le da un golpe en la cabeza. “Tranquilo, tranquilo. Este wey es quien me pegó y tiene un cuchillo en su bolsa. Yo lo vi”.

“Eso es lo que alcancé a grabar, yo sigo confundido, no entiendo cómo escaló todo tan rápido. Tal vez nuestro carnal no estaba en sus cinco sentidos, tal vez había ingerido una sustancia, tal vez no estaba pasando su mejor momento y explotó. De cualquier manera no justifica el golpazo que me metieron y si quiero agradecer a las personas de la calle que se metieron”, agregó y recomendó a sus fans jamás responder a las ofensas de la gente en la calle.