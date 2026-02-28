Esto quiere decir que un colibrí se te acerque; es más profundo de lo que imaginas

La naturaleza ofrece espectáculos a gran escala y también pequeños momentos que muchas veces pasan desapercibidos por la poca atención que se le ofrece al detalle. En este caso, el colibrí es un animal que aunque es bastante pequeño, ofrece una potencia de vuelo que ha asombrado a todos los que le han visto. Pero esto significa - espiritualmente - que uno se acerque al sitio donde te encuentras.

¿Por qué el colibrí es admirado en general por las personas?

En el ámbito específico de sus características naturales, siempre que se logra ver a detalle su vuelo, la impresión es bastante alta. Su aleteo intenso produce un sonido digno de unas pequeñas hélices que marcha a toda velocidad. Ante eso, siempre es evidente cuando llegan cerca de ti, esto para posarse en los bebederos naturales o artificiales.

Y es que la magia sucede cuando de manera normalizada, llegan para sacar el jugo de algunas plantas o en este caso, beber agua de los sitios donde se le colocan espacios. Sin embargo, la magia y misticismo que rodea su colorido plumaje o su forma particular de aletear… ha traído historias de lo que los colibríes transportan.

¿Qué significa la llegada de un colibrí en el ámbito espiritual?

Las distintas impresiones de esta pequeña ave han traído asombro toda la vida. En este caso, recordando que los españoles (información de UNAM Global) les llamaron pájaros moscas al ver la manera de mover sus alas. Pero, esto significa que un colibrí se acerque, según distintas culturas.