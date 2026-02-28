Los 3 signos del zodiaco beneficiados del 27 de febrero al 1 de marzo

Febrero prácticamente se terminó y se espera que marzo llegue con nuevas energías u oportunidades. Sin embargo, aún queda un fin de semana que podría desarrollar buenas cosas para algunos signos del zodiaco. Y ante dicha situación, el horóscopo precisamente le sonríe a las personas que forman parte de Libra, Tauro y Capricornio.

¿Cómo le irá a estos signos del zodiaco del 27 de febrero al 1 de marzo?

En este cierre e inicio del segundo bimestre del año se deben tomar en cuenta algunos eventos que la astrología vivirá. Y es que se concretará una tensión provocada por Marte y Urano, lo cual significa una cuadratura entre estos planetas. En ese sentido, los elementos entre signos de dichos mundos se vuelven muy incompatibles.

Libra

El panorama de estos signos del zodiaco inicia con claridad progresiva en asuntos monetarios e incluso a nivel relaciones personales. Gracias al trabajo ordenado de estos tiempos recientes, se saldarán ciertas deudas y por lo tanto respirar será mucho más cómodo. Sin embargo, se te alienta a ser responsable ahora que tu autoestima ganó poderío tras alejarte de ciertos fantasmas que te persiguieron hace no mucho.

Del 26 de febrero al 20 de marzo Mercurio está retrógrado en Piscis 🌊 Y no, no es solo habrá fallos de última hora. También vamos a estar más sensibles, más nostálgicos y con la cabeza un poco en las nubes 🌫️ Cuidado porque pueden volver personas del pasado 👀 Pueden reabrirse conversaciones que creías cerradas 📩Y pueden malinterpretarse cosas que en otro momento habrías entendido perfecto. No es el fin del mundo. Es un periodo para revisar, hablar lo pendiente y no tomar decisiones desde la emoción del momento 💭 Si estos días sientes que todo está más intenso o más confuso, no eres tú. Es Mercurio retrógrado ✨ Respira antes de responder. Relee antes de enviar. Y cuídate mucho. 🫂

Tauro

Recordando que este es un signo de Tierra gobernado por Venus, no debe pasar desapercibido que los asuntos económicos también fueron problemáticos. Sin embargo, la situación se empieza a abrir con un equilibrio que hace tiempo no se tenía. Por ello se aplaude lo que se está logrando y se te alienta a prestar atención a las personas expertas que te rodean. Probablemente se concretará una relación cercana que vale la pena alimentar para las decisiones futuras.

Capricornio

Pese a que la cuadratura entre Venus y Urano generaría tensión en lo general, estos 3 signos del zodiaco lograron un éxito económico. En el caso de Capricornio es gracias a la disciplina mostrada durante todo el proceso. La situación monetaria se ha manifestado como un problema durante toda su vida, pero en este reinicio… las cosas te van a sonreír. El truco será continuar con la total responsabilidad que se ha mostrado en estos aspectos.