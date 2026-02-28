Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 28 de febrero; estos signos del zodiaco terminarán bien el mes

Cuando un mes se termina, las energías se sienten más presentes en nuestra vida; es por eso que tienes que prepararte para evitar cualquier imprevisto y no hay mejor forma de hacerlo que leyendo tu horóscopo del día. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 28 de febrero de 2025. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 28 de febrero?

Aries, este es un buen momento para decirle adiós al pasado; es momento de que continúes con tu camino en la vida sin andar recogiendo recuerdos como si fueran tesoros. Enfoca tu energía en lo que te gusta y no dejes que se gaste en cosas que ya no importan o personas que nunca mostraron interés. Si tienes pareja, este es el momento perfecto para arreglar las diferencias y recuerda, hazlo sin gritos y con mucha madurez.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 28 de febrero?

Tauro, tú y todos sabemos que sigues queriendo quedar bien con todo el mundo, pero recuerda un par de cosas: eso no es posible y solo te gastará. Sabemos que eres buena persona y te gusta ayudar y escuchar a los demás, pero este día y de ahora en adelante es momento de pensar un poco más en ti. Recuerda que los que te quieren no te dejarán de querer por poner límites de vez en cuando y los que se molesten son personas que solo se querían aprovechar de ti y es mejor tenerlos lejos.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 28 de febrero?

Géminis, estás en esa temporada en la que tu humor se pone muy cambiante y debes tener cuidado con eso, pues pronto podrías lastimar a una persona que significa mucho para ti. No confundas sinceridad con el ser grosero y decir las cosas sin pensarlas dos veces. Recuerda que a veces tu lengua es más rápida que tú y eso puede herir a personas o complicarte un poco la vida. Sabemos que no haces nada con mala intención, pero intenta ser más prudente; eso te ayudará.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 28 de febrero?

Pon mucha atención, Cáncer, se vienen cambios laborales importantes y, en cuestión de salud, las cosas se ponen un poco complicadas, pero no te asustes, no será nada grave. Eso sí, necesitarás mucha disciplina, así que no ignores las señales que te da tu cuerpo ni postergues las revisiones médicas por flojera. Recuerda que más vale prevenir que después andar lamentando las cosas. Ten mucho cuidado por donde caminas; los golpes y caídas estarán a la orden del día.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 28 de febrero?

Este día vas a sentir las ganas y el hormigueo por buscar a esa persona que tanto daño te hizo. El orgullo se mezclará con la nostalgia y te darán ganas de saber cómo está. No le hagas caso a ese impulso; no es bueno que busques a esa persona que tanto te dañó. Puede que si lo haces en un principio te mueva emociones y te sientas bien, pero sabes que al final esa persona te llevará a sentir peor que cuando deseabas encontrarle.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 28 de febrero?

Cuídate mucho en tu trabajo; hay personas que te están envidiando desde las sombras disfrazados de buenos amigos y consejeros. Es muy importante que no cuentes tus planes ni reveles ninguno de tus movimientos. Recuerda que tienes muy buena intuición y las personas con malas intenciones se suelen delatar con facilidad.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 28 de febrero?

Se sabe que te gusta ayudar a tus amigos y familiares en momentos de crisis, pero te recomendamos tener cuidado con prestar tu dinero. Recuerda que el dinero que das muy difícilmente regresa. No es momento de ser generoso ni de andar arreglando los problemas de otros. A veces está bien pensar en ti mismo y ocupar tu dinero para financiar tus sueños y no el de los demás.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 28 de febrero?

Seamos honestos, en los últimos días has estado muy intenso, Escorpio, y la vida está a punto de ponerte las cosas claras y de frente para que revises esas actitudes tuyas frente a la gente. Estás pasando por un periodo de cambios y la forma en la que ves a los demás no es la misma que antes. Recuerda que no todo el mundo tiene las profundidades ni la intensidad. Así que aprende a respetar la manera de ser de los demás y fíjate mejor en las cosas que puedes mejorar de ti mismo.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 28 de febrero?

Te enfrentarás a una discusión o roce familiar. Antes de que quieras hacer algo, es importante que sepas que no te debes involucrar. Recuerda que el que busca encuentra y no te gustará nada de lo que encontrarás. A veces es mejor dejar que otro gane la discusión y de esa forma no perder la paz que tienes en tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 28 de febrero?

Capricornio, es momento de que en temas del corazón comiences a darle lugar a tus sentimientos y emociones dentro de cualquiera de tus relaciones. De vez en cuando está bien dejar que nos extrañen, que nos busquen y que tú te pongas a evaluar seriamente si dejas que una persona vuelva a tu vida como antes o no.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 28 de febrero?

Acuario, tendrás un poco de problemas en lo laboral, pues tendrás roces y tensiones con personas envidiosas que no soportan tu manera tan distinta de hacer las cosas y las ganas que le echas a todo para crecer. Es mejor que te protejas energéticamente. Ponte tu medallita o tu amuleto y no salgas sin hacer tu oración. Es importante que te protejas con discreción.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 28 de febrero?

Lo lamento mucho, Piscis, pero en este día la vida no te dará un apapacho; más bien viene a poner tus pies sobre la tierra. La vida no te pide que cambies, solo que prestes atención, pues tú eres puro amor, mucha emoción, pero ya no puedes seguir cargando cosas que no te corresponden. Recuerda que la felicidad no se logra estando en lugares por costumbre; no te obligues a seguir una rutina disfrazada de estabilidad, eso solo te hará sentir mal.

También te puede interesar: 3 ideas para cuidar tu cabello en temporada de calor, evitarás el frizz y te sentirás fresca