Estos son los 5 alimentos que nunca debes recalentar en el microondas

La cocina tiene sus secretos que pueden ayudarte a realizar platillos con mejor sabor y al mismo tiempo existen tips que incluso podrían ayudarte a evitar malestares estomacales o enfermedades más graves. Aunque el microondas es una herramienta efectiva, recalentar (o en su defecto calentar) algunos alimentos podría ser perjudicial para tu salud. Aquí se te platican todos los detalles.

¿Por qué estos 5 alimentos no se deben recalentar en el microondas?

Por distintos motivos, estos alimentos no deben pasar su segunda “tanda” por el electrodoméstico por ciertas particularidades del cambio de composición de la propia comida. Aunque evidentemente la herramienta del microondas permite velocidad y convierte el tiempo de manera eficiente, existen algunos problemas con estas comidas.

Chiles picantes - Si tu calientas chiles frescos o secos, la capsaicina se evapora y se libera en el aire. Es decir, la parte picosa de este alimento podría salir disparada y causar irritación en ojos y garganta.

Espinacas y vegetales de hoja verde - Según investigaciones médicas, estos alimentos no causan daño alguno en un ámbito fresco. Pero si pasan por el electrodoméstico, podrían convertirse en nitrosaminas, que son compuestos que en exceso podrían volverse cancerígenos.

Huevos duros - Con cáscara o incluso pelados, al pasarse por el calor del microondas, generan una acumulación de vapor en su interior, la cual podría causar una gran explosión. Se han dado casos en los cuales, además de explotar dentro del aparato, se concretan en el primer bocado, lo que genera quemaduras bastante graves.

Pollo - Contrario al caso de las carnes rojas, recalentar este alimento en el electrodoméstico genera que las proteínas se rompan de forma desigual. Esto genera malestares estomacales y si no existió una correcta refrigeración, no se eliminan bacterias como la Salmonella.

Arroz - Aquí se puede presentar una intoxicación, pues si el arroz estaba en temperatura ambiente y se mete a recalentar… no siempre se alcanzan temperaturas muy altas. Esto puede generar que no se maten bacterias como el Bacillus cereus.

¿Cuáles son los riesgos de recalentar tu comida?

Ya se expusieron casos concretos, pero la perspectiva general explica que la composición química o la forma en cómo retienen bacterias, son las causantes de los distintos problemas del recalentamiento en microondas. Este electrodoméstico funciona a través de la generación de vibras de moléculas de agua para hacer calor.

El problema es que dicho calor no siempre es uniforme, por lo que algunos patógenos sobreviven y otras proteínas se desnaturalizan de forma nociva. En ese sentido, la recomendación general es (sobre todo cuando se recalienta) utilizar el horno o la estufa para calentar los alimentos.