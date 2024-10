Lupillo Rivera dedica mensaje a Belinda tras caída en París

Hace unos días Belinda se hizo viral en redes sociales luego de sufrir una aparatosa caída en un desfile suscitado en París en septiembre pasado; sin embargo, el hecho sigue dando de qué hablar, incluso Lupillo Rivera se pronunció al respecto.

¿Qué dijo Belinda sobre su caída?

Belinda reflexionó sobre su caída en el París Fashion Week, pues mucho se dijo sobre el hecho, incluso hubo quienes aseguraron que todo lo planeó ella. Por ello, la española abrió su corazón y esto dijo al respecto.

En entrevista para ¡Hola!, Belinda dijo que “fue como un shock, pero ya después esa caída le dio la vuelta al mundo en el buen sentido demostrando que hay que levantarnos cada vez más fuertes. Y ese mensaje creo que fue el que se transmitió, el correcto (...) Y pues ya, de por vida lo recordaré, lo recordaremos. Cada vez que alguien se caiga, vamos a decir: ‘Ya aplicaste el Belindazo’”.

“Pues yo creo que mi levantada más épica y ejemplar, sin duda, fue el desfile de... No creo que haya algo que lo supere. Desfilé hace mucho tiempo en Chanel, en México, pero fue otro tipo de pasarela. En realidad yo no soy modelo, eso es importante mencionarlo. Yo soy una artista, me gusta escribir mis canciones, canto, actúo, compongo, dirijo. Entonces, es completamente diferente”.

¿Qué dijo Lupillo Rivera? Lupillo Rivera es uno de los cantantes de regional mexicano más reconocidos gracias a su música, pero también por las polémicas en las que se ha visto involucrado, siendo su fugaz relación con Belinda una de ellas.

En un reciente encuentro con los medios, el ‘Toro del Corrido’ fue cuestionado sobre la caída que sufrió Belinda en París. El cantante le envió las mejores vibras a Beli y destacó el valor que tuvo la española para continuar.

“Si miré un post ahí, pero le mando las mejores energías siempre. Tú sabes, se continuó, el show tenía que continuar y se levantó como toda una profesional. La felicito”, dijo Lupillo Rivera.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre los problemas con sus sobrinos?

El cantante también fue cuestionado sobre un polémico live que publicó en sus redes sociales y que luego borró. “Muy bien, gracias a Dios, ahí estamos nosotros echándole muchas ganas y chambeando (...) Tenemos una gran relación y no me preguntaron nada, hemos platicado de eso”.