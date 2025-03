Lupita D’Alessio confiesa que recibió apoyo de Paquita la del Barrio cuando sufrió violencia de género

Lupita D’Alessio se presentó con gran éxito este fin de semana en el salón de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México. Y minutos antes de su concierto, recibió en exclusiva en su camerino a Ventaneando .

Lupita, quien por cierto abarrotó ambas noches y repetirá el próximo 21 y 22 de marzo, aprovechó nuestro encuentro para recordar a su entrañable amiga ‘Paquita la del Barrio’, quien falleció hace unos días.

¿Cómo recordó a Paquita? “Era una gran compañera, era una mujer que a mí me quería mucho y yo también a ella. Se abría su corazón y yo con ella, o sea, había un clic entre ella y yo, habíamos tenido cosas similares, por así decirlo”, dijo la cantante.

“Me veía, lloraba y decía: ‘Tú no te mereces vivir como lo que pasaste, lo que sufriste’ y (yo le decía) ni tu tampoco Paquita, cosas así”, agregó.

Afortunadamente para la cantante, el dolor de perder a una amiga lo contrarrestó con la llegada de su noveno nieto, hijo de César D’Alessio: “Nunca me imaginé tener 9 nietos, entonces, estoy más que agradecida con Dios, con la vida”.

¿Cómo logró separarse de Jorge Vargas

A propósito de sus hijos, Lupita D’Alessio se refirió a lo dicho hace unos días por su hijo Ernesto D’Alessio, en torno a la valentía que tuvo su madre cuando decidió abandonar a su padre, Jorge Vargas, quien la violentaba física y verbalmente.

“Las mujeres tenemos que defender nuestra dignidad, hay un momento en que las mujeres, yo pienso, hablo por mí, hay un límite de tiempo, si pasas ese límite es una línea muy delgada, entonces así no y si hay hijos de por medio y hay amenazas, prefiero irme yo que llevarme a mis hijos a un mundo que ni yo conocía cuando empecé yo a cantar mi música y tomé por mi carrera porque eso me dieron a escoger, que se quedaran con su papá en su hábitat, porque ahí era colegio y ahí estaban formado. Sí fue mucho muy difícil, tenía 24-25 años, me arrepentí después muchísimo, pero mis hijos eso me lo aplauden ahora”, finalizó Lupita D’Alessio, la ‘Leona Dormida’.