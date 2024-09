Luz Blanchet comparte su historia de amor con Lorenzo Lasso

Luz Blanchet le concedió una entrevista exclusiva a Pati Chapoy, titular de Ventaneando . En ella, nos compartió su historia de amor con Lorenzo Lasso, viudo de Edith Márquez.

¿Qué dijo Luz Blanchet?

Al preguntarle a Luz Blanchet cómo conoció a Lorenzo Lasso, la conductora reveló lo siguiente: “fíjate que iba a conducir un evento de un consejo que da Jorge Sarza que normalmente lo conduce él, y me habló y me dice: ‘Oye, mi Luz, ¿qué crees? No puedo conducir este año’. Ahí voy, lo conduzco, acabo de conducirlo, bajo del escenario, saludé al director, no sé qué, giro y haz de cuenta que me quedaba, así como de frente, Lasso”.

“Me saludó, lo saludé y empezamos a platicar, pero así como si nos conociéramos de toda la vida eh, súper familiar la plática. Sale al tema Aitana, mi hija que, tú sabes, que tiene necesidades o capacidades especiales, y me comenta que un familiar de él tiene un doctor que me podría funcionar y que no sé qué. Pasamos teléfonos, ‘ah, sí me interesaría’”, agregó.

“Abril, estoy yo esperando a Lorena que venía de con una amiga y en eso me llega un mensaje de WhatsApp de Lorenzo, de Lasso: ‘Fíjate que tengo unos amigos... que cumplen años de casados y quería saber si quieres venir conmigo’. No antes una cenita, comidita, no, así es como salimos por primera vez a este aniversario de sus amigos”, recalcó Luz Blanchet.

¿Qué le atrajo a Luz Blanchet de Lorenzo Lasso?

“Lo primero que me atrajo es cuando tuvimos esta plática, se acordaba de casi todo, tiene una memoria, es raro que haya hombres que sepan escuchar de esa manera y te puedas brincar de un tema a otro, que no sea un rollo de pose y que yo sé mucho de esto y que sé mucho de lo otro porque de varias cosas de las que yo opinaba me decía; ‘Ah, qué interesante’. Que tenga sentido del humor, son muchas cosas”, añadió.

¿Ya conoció a la hija de Lorenzo Lasso?

Luz Blanchet aseguró que ya tuvo el gusto de conocer a Lorenza: “primero conoció a mis hijos. Vino a mi casa y comimos. Invité también a unos amigos para que no sienta tanta presión, que no esté él solo. Conoció primero a mis hijos en el plan de estamos saliendo, que ya estaba bastante avanzada la relación”.