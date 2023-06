Madonna es hospitalizada por una severa infección; está intubada.

¡Noticia de último momento! En un giro sorprendente, la legendaria Madonna, Reina del Pop, ha sido ingresada de urgencia al hospital en este miércoles 28 de junio 2023. La estrella internacional, conocida por su poderío en el escenario y su espíritu indomable, ha dejado a sus fanáticos conmocionados al requerir cuidados médicos de emergencia. ¿Qué le habrá sucedido a esta icónica artista?

Te puede interesar: Madonna hace oficial su romance con Josh Popper: ¿Quién es él?

Britney Spears; “La Princesa del Pop”, preocupa a sus fans por el aspecto tan descuidado que luce en fotos recientes.

¿Por qué hospitalizaron a Madonna?

A través de sus redes sociales, el representante de Madonna, Guy Oseary, ha confirmado que la icónica cantante ha estado bajo estricta observación médica desde el domingo 24 de junio.

En una declaración impactante a través de sus plataformas digitales, el gerente reveló que la intérprete de éxitos como “Back That Up To The Beat” y “Material Girl” se encuentra actualmente luchando contra una infección bacteriana grave.

El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una grave infección bacteriana que la llevó a permanecer varios días en la UCI

¿Cuál es el estado de salud de Madonna?

En el mismo comunicado, Guy Oseary informó que Madonna se encuentra actualmente en proceso de recuperación y se muestra optimista sobre su progreso. Aunque su salud está mejorando, el representante de la talentosa artista de 64 años ha dejado claro que se brindarán actualizaciones adicionales en los próximos días para informar sobre su estado de salud.

Por otra parte, ante el anuncio que ha dejado a la industria musical en estado de shock, Guy Oseary señaló que la esperada gira mundial de Madonna para el año 2023 se verá temporalmente interrumpida.

En este momento necesitaremos pausar todo compromisos, que incluye el tour

El comunicado ha generado una gran preocupación entre los fanáticos de todo el mundo, quienes esperaban con entusiasmo presenciar los inigualables espectáculos en vivo de la icónica artista. Sin embargo, la prioridad absoluta en este momento es la salud y el bienestar de Madonna, y se ha tomado la decisión de pausar la gira en aras de su pronta recuperación.

Te puede interesar: Madonna en México: ¿Cuándo, dónde y cuáles son los precios para su concierto?