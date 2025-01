La madre de Fofo Márquez amenazó a Edith “N”, tras sentencia del influencer

No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, y la tarde de ayer se dio a conocer que el influencer Fofo Márquez pasará 17 años y 6 meses tras las rejas luego de haber sido declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa cometido en contra de Edith “N”.

Rodolfo Márquez se encontraba en prisión preventiva desde el 24 de abril de 2024, cuando se dictó una orden de aprehensión en su contra luego de golpear brutalmente a Edith “N” en el estacionamiento de una plaza ubicada en el Estado de México.

¿Cuál es la pena que deberá compurgar Fofo Márquez?

Fofo Márquez fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión, por lo que saldrá de la cárcel cuando tenga 43 años. Además de eso, deberá pagar una multa de 67 mil 300 pesos y 227 mil 400 pesos a la víctima por concepto de reparación del daño.

¿Qué dijo la víctima de Fofo Márquez? Edith “N”, víctima de Fofo Márquez, externó su opinión al término de la audiencia de sentencia y lamentó que le dieran pocos años de prisión al polémico influencer.

¿La mamá de Fofo Márquez amenazó a Edith “N”?

De igual modo, Edith “N” denunció a Sandra Xóchitl, madre del influencer que la intimidó al término de la audiencia: “Se paró en frente de mí, el tiempo que ella pudo aún estando los policías a lado mío, no le importó. Me dio miedo, créanme que sí tengo pánico, estoy muy espantada”, recalcó.

“Me vio de manera directa, amenazante, como diciendo ‘esto lo vas a pagar’. Créanme que nunca me había sentido de esa manera. Créanme que si sus ojos hubieran sido puñales o balas, me hubieran llegado”, agregó.

“Me siento amenazada, intimidada, tengo miedo por mi vida. Si me llega a pasar algo a mí a mi familia inmediatamente culpo y señalo directamente a la familia de Rodolfo como culpables (…) Tengo que salir siempre acompañada, todos los días tengo que salir con alguien, no puedo ir sola ni a comprar las cosas más esenciales” finalizó.