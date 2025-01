Mamá de Fofo Márquez prefiere que su hijo se quite la vida antes que estar en prisión

En días pasados les informamos que el influencer Rodolfo Márquez , mejor conocido como Fofo Márquez , fue declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Edith “N” , mujer a la que golpeó brutalmente en abril del 2024.

Recordemos que el creador de contenido se encuentra recluido en el Penal de Barrientos, Estado de México, donde un juez determinó que la evidencia presentada en el juicio en su contra es contundente e incontrovertible, motivo por el que lo declaró culpable.

¿Cuánto tiempo pasará Fofo Márquez en prisión? Sin embargo, ni sus suplicas ni las de su familia en redes sociales fueron suficientes para que el juez declarara inocente a Fofo Márquez, a quien se le dictará sentencia el próximo 29 de enero.

La pena máxima por el delito de feminicidio en grado de tentativa es de hasta 48 años de cárcel, aunque se especula que el juez podría dictarle 22 años de prisión más una multa económica.

¿Cómo reaccionó Fofo Márquez?

A diferencia de audiencias anteriores, Fofo Márquez se mostró sereno al ser declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, testigos del juicio señalaron que el influencer no paró de llorar y permanecería vigilado por temor a que atente contra su vida. Por su parte, Xóchitl Alcaraz, madre de Fofo Márquez, rompió en llanto.

¿La mamá de Fofo Márquez prefiere verlo muerto que en prisión?

En entrevista con Adela Micha, Xóchitl Alcaraz, la madre de Fofo Márquez, reveló lo difícil que ha sido enfrentar este proceso y compartió detales sobre el estado emocional de su hijo.

En dicha entrevista reveló que Fofo Márquez le ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de irse con su papá, quien falleció hace poco tiempo.

“Desde el día 1 él me decía que se iba a ir con su papá, y no sé de verdad lo que voy a hacer si lo sentencian. No estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida. Él dice que se va a ir con su papá, y yo creo que sería lo mejor porque no es una vida ahí, 47 años ahí metido”, declaró.

“No sé si has visto a alguien como mi marido con esos dolores del cáncer. Llega un momento en que le dices a Dios que les quite ese dolor. Y él tiene 27 años, ¿cómo va a vivir 47 años así?”, agregó.