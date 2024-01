Magaly Chávez va al registro público para demostrar que no es una mujer trans como asegura Adame

Los dimes y diretes entre Alfredo Adame y Magaly Chávez no cesan, pues el polémico conductor ha dejado entrever en diversas ocasiones que la exEnamorándonos es una mujer trans, algo que se dio a la tarea de aclarar.

Hace unos días, Magaly Chávez reveló que su romance con Alfredo Adame no fue real, sino que todo se trató de una estrategia para limpiar su imagen, así mismo, aseguró que el conductor no puede mencionarla por un tema legal, aunque esto parece no importarle al también actor.

Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentaron en Venga La Alegría.

¿Magaly Chávez demostró que no es una mujer trans? Después de que Magaly Chávez fuera tendencia en redes sociales, la también influencer tuvo que recurrir al Registro Público de Pachuca para demostrarle a Alfredo Adame y a todo el mundo que no es una mujer trans como muchos afirman.

“Mis amores, esta es mi acta de nacimiento, voy saliendo del registro público, aquí dice mi nombre (…) no se dejen engañar, aquí está mi CURP y lo más importante, mujer”, señaló la ex participante de Enamorándonos.

Chávez declaró que aunque estaba renuente a hacerlo, se vio obligada a llevarlo a cabo, pues está cansada de que se le levanten falsos:

“A seguir desmintiendo varias cosas porque no se vale que digan mentiras (…) todo esto (el romance) fue un montaje para limpiar la imagen del señor, pero nunca den la cara por alguien que no conocen (…) A mí nadie me pagó, yo iba a obtener más trabajo, es lo único que les puedo decir, pero este favor, literal me salió caro. Era para limpiar la imagen de un señor que yo pensé que tenía arreglo”, recalcó.

Hace unos minutos Magaly Chávez acudió al registro público para confirmar que es MUJER y así desmentir las difamaciones de Alfredo Adame. #LCDLF4 pic.twitter.com/l3iMu6FhxA — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 29, 2024

¿Qué ha dicho Adame sobre Magaly Chávez?

Magaly Chávez tuvo que recurrir a esto porque Alfredo Adame no ha parado de despotricar contra ella, pues en reiteradas ocasiones ha dicho que no tuvieron relaciones ni nada porque veía algo muy raro en ella, además de que en su momento aseguró que su relación terminó por dudas sobre la identidad de género de ella.

