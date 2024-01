Magaly Chávez explota contra Alfredo Adame tras ser comparada con Gokú

Los dimes y diretes entre Alfredo Adame y su ex, Magaly Chávez, se han vuelto a hacer presentes, esto después de que el polémico actor y conductor la confundiera con Gokú en una entrevista.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Magaly Chávez?

Todo surgió durante una entrevista en la que un reportero le preguntó al némesis de Carlos Trejo algo relacionado sobre Gokú, pero el controvertido conductor no comprendió la pregunta y dijo: “¿Bokú?”. Posteriormente, el entrevistador le dijo “Gokú”, a lo que Adame respondió: “¿Te refieres a Magaly Chávez?”.

Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentaron en Venga La Alegría.

¿Cómo reaccionó Magaly Chávez? Como es bien sabido, Magaly Chávez y Alfredo Adame tuvieron un fugaz romance; sin embargo, este no perduró y la relación llegó a su fin en medio de polémicos comentarios por parte de ambos y ofensas.

A raíz de las recientes declaraciones de Alfredo Adame, Magaly Chávez le concedió una entrevista al influencer Vaya Vaya, donde habló sobre cómo se había vuelto tendencia gracias a su ex.

“Soy la inolvidable, ya me pusieron en redes sociales. De hecho, no sólo en redes sociales, también amigos es lo mismo. Entonces mira, para mí yo lo tomo en este momento, como un meme. Porque no me están atacando, sino que se volvió divertido y chistoso”, declaró.

Magaly Chávez también declaró que no tenía intenciones de hablar de Alfredo Adame, además de que en esta ocasión prefería tomárselo de forma tranquila.

“Llevamos semana y media de que Magaly Chávez estaba en tendencia y yo dije: ‘No es cierto’. Pero cuando me meto dije: ‘Hay que reírnos y ya bastante hate he recibido de esta persona como para todavía ponerle una piedrita y un pretexto’”.

Por último, recalcó que Alfredo Adame no puede mencionarla por un tema legal y que su relación fue totalmente fingida. “Ya van dos multas que le hacen… Nunca anduvimos, pero hicimos ese show para limpiar su imagen”.