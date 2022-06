Magaly destapa que Alfredo Adame le fue infiel ¡con Jessica Díaz!

El gran ganador de Soy famoso, ¡sácame de aquí!, Alfredo Adame, ha vuelto a estar en el ojo del huracán después de que Magaly Chávez confesara que tiene la sospecha que el conductor le fue infiel con su amiga Jessica Díaz.

Alfredo Adame finalmente terminó su relación con Magaly Chávez.

Después de que llegara a su fin el reality show Soy famoso, ¡sácame de aquí!, en donde Adame se convirtió en el ganador absoluto, el conductor volvió a suelo mexicano luego de su travesía por las playas de República Dominicana, pero ahora sin la compañía de Magaly Chávez, pues su relación llegó a su fin.

En una reciente entrevista que la exparticipante de Enamorándonos concedió ante las cámaras de Venga La Alegría, detalló que Alfredo Adame tenía mucho odio acumulado en su interior, motivo por el cual decidió dar por terminada su relación con él.

Chávez declaró a Venga La Alegría que sospechaba de una infidelidad por parte del también actor dentro del mismo reality show, asegurando que su compañera de equipo y amiga, Jessica Díaz, habría sido la tercera en discordia.

“Saliendo de ahí, me entero, por alguien que no creo que me mienta por mentir, no creo que eso le sirva, pero para nada, que me dice, Maggie, yo me saqué mucho de onda, te voy a platicar algo, pero porque a mí me sacó mucho de onda y quiero saber si es cierto. ‘Oye Alfredo si me vas a presentar a tu hijo y no sé qué tanto’, y le dijo él: ‘sí, claro, pues ya sabes mira (…). No pero oye qué va a decir tu hijo, ‘primero con el papá y después con el hijo’, me quedé de a seis”, declaró.

La exconcursante de Enamorándonos reveló situaciones por las que cree que fue engañada y traicionada: “Le exigía cosas Jessica a Alfredo como si fuera su pareja también, o sea, es como me da comida a mí Alfredo y dice ella ‘¿y a mí qué?’. Yo le decía: ‘Jessica, pero, pues es mi pareja no la tuya’”.

Esos pequeños detalles hicieron dudar a Magaly Chávez, quien aseguró que la relación entre Adame y Díaz pudo haberse consumado en la jungla, ya que había ciertos puntos donde las cámaras no alcanzaban a grabar (puntos ciegos), incluso señaló que no sabe si una vez que salieron del reality se volvieron a ver.