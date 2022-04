Majo Aguilar envía mensaje a Ángela Aguilar tras filtración de fotos.

Ángela Aguilar está en el ojo del huracán después de que se filtraran unas imágenes en donde se le veía bastante cariñosa con Gussy Lau, compositor que forma parte del equipo de trabajo de Pepe Aguilar.

La relación entre la hija de Pepe Aguilar y el compositor fue confirmada por éste último, pues dijo que sostiene una relación sentimental con Ángela Aguilar desde medianos de febrero de 2022; sin embargo, la polémica se generó luego de que se diera a conocer que Gussy tiene 33 años, 15 años más que la “princesa del regional mexicano”.

Al respecto, Ángela Aguilar publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que ella no estuvo de acuerdo con la publicación de las fotografías en las que aparece junto a Gussy Lau.

“¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición. Me siento violentada, violada, de la posición de tener yo mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen”, publicó Ángela Aguilar.

Majo Aguilar reacciona a las fotos filtradas de Ángela Aguilar

Por ello, diversos famosos se volcaron a sus redes sociales para enviarle mensajes de apoyo, pero hubo uno que llamó mucho la atención. Se trata de su prima Majo Aguilar, quien se sumó a las muestras de apoyo para la intérprete de “La llorona”.

La joven le expresó su cariño y le aclaró que no debe sentirse apenada pues “todas las mujeres merecemos vivir nuestra vida, como lo queramos”.

“Prima, ¿por qué apenada? No hiciste nada. Todas las mujeres merecemos vivir nuestra vida, como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos. Eso sí, qué gacho que salió a la luz algo que querías mantener en tu vida privada, no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para mucha gente y no tienes por qué disculparte de vivir. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres. Así que nada de disculpas, no le debes eso a nadie. Te quiero y a seguirla rompiendo”, escribió Majo Aguilar.

Con este mensaje, la prima de Ángela Aguilar demostró que no existe competencia entre ellas, pues anteriormente se había dicho que existía una disputa entre ambas, incluso Majo pidió en aquel entonces dejaran de ponerlas como rivales y que mejor las felicitaran por ser un par de jóvenes que está cumpliendo sus sueños.

“Yo siempre he dicho, no son olimpiadas, o sea, no es como que tiene que ganar la una o la otra (…). Yo, como lo vería, es: ‘Qué padre que son dos chicas que están cantando música regional y que además vienen de la misma familia’”, dijo Majo.