Famosos mandan mensajes a Ángela Aguilar tras FOTOS filtradas.

Ángela Aguilar ha estado envuelta en una gran polémica luego de que se filtraran algunas fotografías en las que se le ve muy cariñosa con Gussy Lau, compositor que forma parte del equipo de trabajo de su padre Pepe Aguilar, relación que más tarde fue confirmada por el propio Lau.

Fue el compositor de Equinoccio Records, quien confirmó que sostiene un romance con Ángela Aguilar desde mediados de febrero de 2022. Sin embargo, esto causó gran controversia debido a la diferencia de edades que existe entre uno y otro, ya que Gussy tiene 33 años, mientras que la hija de Pepe Aguilar es 15 años menor.

Al respecto, diferentes famosos se volcaron a las redes sociales para mostrarle su apoyo a la hija de Pepe Aguilar, toda vez que Ángela Aguilar dijo sentirse defraudada y vulnerable por la publicación de las imágenes con las que ella no estaba de acuerdo que salieran a la luz pública.

“La princesa del regional mexicano” declaró a través de un video que le dolía haber trabajado tanto desde chiquita para que una cosa así (como las fotos) le afecte tanto, por lo que varios famosos le enviaron mensajes de apoyo.

La intérprete de “Dime cómo quieres” aseveró que ni ella ni su familia se merecen la situación por la que están pasando tras la filtración de las imágenes.

Ana Bárbara, amiga de la familia Aguilar, quien le envió un mensaje vía Instagram: “Te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo más importante, ¡confías porque eres buena! Y eso es el tesoro más grande que puede tener un ser humano!”.

Amandititita también le mostró su apoyo y aseguró no saber ni entender el contexto de lo sucedido, pero le hizo saber que no está sola. “Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, sólo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Y cualquier cosa, no estás sola. ¡Aquí está tu manada! Te amamos”, escribió la cantante.

“Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes por qué dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y por tu ángel y esas personas no necesitan una explicación y quienes las piden no las merecen. Sigue brillando”, publicó Jhonny Caz, hermano de Eduin Caz.

“El que te ama siempre respetará cualquier decisión que tomes. El que te envidia siempre encontrará cualquier excusa para señalarte. ¡Sigue tu camino de éxito y no te pares por nadie! Love you”, escribió el conductor Jomari Goyso.

Su prima Majo Aguilar también le envió un mensaje de apoyo y le dijo que no debe estar apenada con nadie, mucho menos con su familia, ya que no hizo nada malo. “Te quiero, a seguirla rompiendo”, escribió.