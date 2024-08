Majo Aguilar revela que no fue invitada a la boda de Ángela Aguilar

Majo Aguilar lo dice claro. No solo no fue invitada a la boda de su prima Ángela Aguilar y Christian Nodal, sino que ni siquiera supo que se iban a casar.

Lo cierto es, que de haber sido invitada, tampoco hubiera podido ir porque ese día se encontraba en Ohio, Estados Unidos, cantando el Himno Nacional Mexicano en un partido de futbol.

¿Qué dijo Majo Aguilar?

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, entre ellos Ventaneando , Majo Aguilar declaró lo siguiente: “no, yo estaba cantando el Himno Nacional, que fue precioso porque fue en Ohio para México y la MLS, que fue un partidazo. Pero además no hubo comunicación, yo no sabía que se iban a casar, la verdad”.

“Yo estaba haciendo mi carrera, mi trabajo, como siempre cantando y espero que les vaya lindo”, recalcó Majo Aguilar.

¿Majo Aguilar tiene planes de boda?

Majo Aguilar lleva más de dos años de noviazgo con Gil Cerezo, líder del grupo Kinky. Pero, ¿ahora será ella la que se anime a caminar rumbo al altar como lo hizo Ángela Aguilar?

“No tengo prisa, estamos muy contentos, estamos muy tranquilos. Tenemos una relación con muchísima honestidad, hemos construido una relación y no hay ninguna prisa. Va a ser un honor si sucede porque es alguien que yo admiro profundamente como ser humano, pero no estamos corriendo”, añadió.

¿Majo Aguilar ya prepara nuevo disco? En otros temas, Majo Aguilar adelantó que lanzará un disco de fusión de mariachi y corridos tumbados.

“Les comparto que el próximo disco que voy a hacer se llama “Mariachi Tumbado” y es una fusión del mariachi con el tumbado, con muchísimo respeto”. Junto a Gil Cerezo, Majo Aguilar participó este miércoles en las ‘Noches de Verano’ del Museo Marco Monterrey, donde atendió a la prensa antes de subir a la tarima.