Maluma se desentiende de la polémica por el tema que grabó con otras estrellas colombianas

A pesar de la polémica que existe alrededor del tema “+57”, interpretado por Karol G, J. Balvin, Feid y Maluma, entre otros, el cantante colombiano no se detiene en estos temas porque para ellos es un trabajo de unión en el género urbano.

¿Qué dijo Maluma?

En exclusiva para Ventaneando , Maluma dijo que “yo me siento feliz de ser parte de este proyecto, que yo creo que es un proyecto cultural que representa a mi país y representa la unión de nuestro género en Colombia, eso me parece muy chimba la verdad”.

¿Cómo cierra Maluma el 2024? Pero, más allá de las colaboraciones, Maluma cierra el 2024 como uno de los mejores años de su vida en todos los aspectos.

“Me siento muy emocionado porque me están pasando muchas cosas al mismo tiempo, en lo personal y en lo laboral, pero como mi papá me decía muchas veces, me decía que ‘los niños traen el pan debajo del brazo’ y me decía que ‘después de parir la vida me iba a cambiar muchísimo’ y eso es lo que me está pasando”, agregó Maluma.

“Paris vino con mucha luz a mi vida y me ha dado solo cosas bonitas y positivas”, recalcó el intérprete de “Felices los 4”, “Hawái”, “Borró Cassette”, “11 PM” y “Amigos con Derechos”, entre otras.

¿Cómo ha sido la vita tan ajetreada de Maluma para su hija Paris?

Para Maluma la pequeña Paris, de 8 meses de edad, es ya una experta en el ajetreado ritmo de vida de su exitoso padre.

“Es una niña que es todo terreno como decimos en Colombia, ya está acostumbrada a viajar, se monta en el avión y se arrulla con el avión, estamos siempre en carros, en hoteles y no sé, siento que ella también lo disfruta mucho”, declaró Maluma.

¿Cuál es el deseo de Maluma para el próximo año?

Tras alejarse un tiempo de los escenarios para dedicarse a su hija Paris, Maluma tiene un deseo para el 2025.

“Quiero mucho trabajo, ya viene la gira el próximo año, vamos a estar por Europa, vamos a abrir varias fechas en Latinoamérica y quizás Estados Unidos, vamos a estar en México, una gran gira en México, así que se viene mucho trabajo y a seguir viviendo”.

Maluma reveló que hace tiempo grabó un dueto con Enrique Iglesias, a quien admira desde la adolescencia, desafortunadamente el tema nunca salió a la luz: “Teníamos una canción que se llamaba ‘Me Quema’ y yo le insistí mucho a él, yo le insistía ‘Enrique saquemos el tema, saquemos el tema’, pero se decidió no salir con la canción porque ya tenía otros proyectos, pero yo siempre que lo veo le decía ‘esta canción debe de salir’”.