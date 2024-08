Mamá de Carlos Salcedo es acusada de homicidio por una herencia

La familia del futbolista mexicano, Carlos Salcedo , sigue estando en medio de la polémica. Esto después del asesinato de Martha Paola Salcedo, hermana del exfutbolista de La Máquina Celeste de la Cruz Azul.

¿Cómo murió Paola Salcedo?

La muerte de Paola Salcedo fue un asesinato, pues fue atacada con un arma de fuego a las afueras de un circo en Huixquilucan, Estado de México, y falleció en un hospital a consecuencia de los impactos de bala.

¿La madre de Carlos Salcedo acusó al futbolista del asesinato de su hija? Así es. María Isabel Hernández, madre del futbolista, lo responsabilizó por la muerte de Martha Paola Salcedo y lo señaló de ser el autor intelectual del crimen.

“Justicia para mi hija. La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, publicó la madre del futbolista en redes sociales.

¿Ya hay detenidos por el asesinato de Martha Paola?

Hasta el momento hay dos personas detenidas y vinculadas a proceso por el asesinato de la hermana de Carlos Salcedo, Miguel Ángel “N” y José Iván “N”; sin embargo, la investigación sigue abierta para esclarecer los motivos del ataque.

¿La madre de Carlos Salcedo fue acusada de homicidio?

Sin embargo, la madre del futbolista ha vuelto a dar de qué hablar, aunque no por sus declaraciones, sino porque la Fiscalía de Jalisco giró una orden de aprehensión en su contra y de la finada Martha Paola Salcedo, por la investigación del asesinato de un hombre identificado como José Félix, con quien dichas mujeres tenían una disputa por una herencia.

De acuerdo con la orden de aprehensión contra la madre del futbolista, Paola y María Isabel amenazaron a José Félix por supuestamente robarles parte de una herencia. La disputa data de marzo de 2023, según información del periodista Osvaldo Muller, quien difundió algunas amenazas que las mujeres lanzaron contra el finado hombre.

¿Cuáles fueron las amenazas?

En la carpeta de investigación 16829/2023 se lee que Paola Salcedo amenazó a José Félix diciéndole: “Yo no te voy a hacer nada, pero ten por seguro que le diré a mi novio que te mate si no regresas lo que es de mi familia y no tuyo”.

El 6 de marzo José Félix regresaba a su casa, ubicada en la calle Río Linares, en la colonia Atlas, en Guadalajara, acompañado de su esposa, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y se hicieron pasar por repartidores.

Uno de ellos desenfundó un arma y le dijo al hombre: “Ya te cargó la ve... hijo de tu pu... mad...”, para posteriormente, realizar múltiples detonaciones en su contra. Cabe mencionar que la pareja de la víctima también fue amenazada por uno de los agresores: “Esto es por Martha y María, ya sabes quienes son. Tienes unos días para regresar la herencia o si abres la boca de esto, también te mueres tú y tus hijos”.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha complementado el mandato judicial, mismo que únicamente está vigente para la madre del futbolista, ya que su hermana murió asesinada el pasado 29 de junio.