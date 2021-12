Mamá de Eleazar Gómez asegura que jamás perdonará a Teffy Valenzuela.

Doña Melissa Sánchez, mamá de Eleazar Gómez, rompió el silencio sobre la polémica de violencia que enfrentó su hijo este mismo año con Teffy Valenzuela.

Eleazar Gómez fue acusado de supuesta violencia por varias exnovias

Elia Azrré, exnovia de Eleazar Gómez, habló EN EXCLUSIVA con nosotros para comentar su experiencia de relación con el actor.

La señora aseguró a los medios de comunicación que el exprotagonista de Atrévete a Soñar fue provocado por la modelo venezolana.

“Si la golpeó fue por algo, porque él de la nada no golpea a nadie”, expresó a la prensa mexicana.

Doña Melissa no está dispuesta a perdonar a Teffy Valenzuela por acusar a su hijo de violencia y maltratos físicos.

Ni como madre ni como nada… yo no puedo perdonar porque no soy Dios

Te puede interesar: Eleazar ‘N’ anuncia su regreso y estos famosos le expresan su apoyo.

Mamá de Eleazar Gómez asegura que su familia está en la quiebra

En junio de este mismo año se dieron a conocer los requisitos que le impusieron a Eleazar Gómez para conservar su libertad condicional.

La reparación del daño consistió en un monto de 420,000 pesos mexicanos, que se pagaron en tres montos de 140,000 pesos mexicanos en las fechas que el juez dictaminó.

Ante lo impuesto por el juez, la mamá del actor de telenovelas revela que su familia atraviesa por una fuerte crisis económica.

Mejor no te digo qué le quiero hacer… nos dejó pobres… no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante

En otros temas, Melissa Sánchez refrenda que en su casa está prohibido mencionar el nombre de Teffy Valenzuela.

En la casa no se menciona para nada su nombre. Yo desde el día que la conocí... ¿qué te puedo decir? No me cayó nada bien, algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con eso me bastó

¿Qué condiciones tiene que cumplir Eleazar Gómez para conservar su libertad?

Eleazar Gómez prometió a las autoridades mexicanas no cambiar de residencia, no hablar del tema en redes sociales, ofrecer disculpas públicas a Teffy Valenzuela, no acercarse a su víctima y entregarle 420 mil pesos mexicanos.

El actor, de 35 años, se encuentra en libertad condicional y además debe de asistir a terapia psicológica.

Eleazar Gómez se encuentra retomando su carrera musical , ya que está promocionando sus temas musicales De Cero y Contigo.

También te puede interesar: Zoraida Gómez dedica mensaje a todos los que critican a Eleazar Gómez.