Mamá de Gala Montes acepta entrevista con Adrián Marcelo: ¿qué le confesó?

Como bien sabemos, Gala Montes y Adrián Marcelo traen un enorme pleito desde que ambos formaron parte de un popular reality show y es que, a más de medio año de que éste concluyera, la guerra entre ambos ha llegada a nuevo nivel, pues Crista Montes, mamá de Gala, ha aceptado la entrevista con el influencer regiomontano.

¿Cómo fueron las negociaciones entre Crista Montes y Adrián Marcelo?

Recordemos que a inicios del mes de marzo de 2025, Adrián Marcelo publicó un mensaje en su cuenta de X en donde le ofrecía 350 mil pesos a Crista Montes por que la pudiera entrevistar. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del también conductor, la mamá de Gala Montes le había pedido solo una condición: “Te lo voy a confesar, fue una de las condiciones justo no hablar mal de su hija y bueno, la valoro mucho”, reveló.

Posterior a estas declaraciones, TV Notas reveló que “Gala está infartada” y podría demandar a su mamá si aceptaba la entrevista. Sin embargo, todo apunta a que estas amenazas solo la motivaron, ya que a través de sus redes sociales, la señora Montes compartió una foto con Adrián Marcelo sacando a la luz que sí aceptó platicar con el influencer.

Mamá de Gala Montes acepta entrevista con Adrián Marcelo

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Crista reveló que había aceptado la entrevista con el enemigo de su hija. En dicha publicación, la señora compartió un mensaje que dejó a muchos sorprendidos: “No cabe duda que me llevo una SORPRESA, el Sr Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos el perdón existe, el Sr es un caballero, él y su equipo me trataron superbien, maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más… gracias, me llevo un gran sabor de boca”.

Esta declaración dejó miles de reacciones por parte de los usuarios, quienes se vivieron para atacarla y defenderla: “Hizo lo correcto señora, es mejor que factura a que la fracturen”, “Con una mamá así, mejor nadota, por algo no le hablan sus hijas”, “Adrián tuvo la razón. Usted vea por su beneficio señora, la amamos” y “Que horror que por unos minutos de fama le haga eso a su hija”, son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto.

¿Cuándo sale la entrevista de la mamá de Gala Montes con Adrián Marcelo?

Por su parte, Adrián Marcelo dio a conocer más detalles de la entrevista . En sus redes sociales, el también empresario reveló que la platica con Crista Montes saldrá este domingo 23 de marzo a las 19 horas de México.