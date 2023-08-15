“Si gana Mónica o Fabiola sería una injusticia": Manu Nna revela a sus favoritos para ganar MasterChef Celebrity

El día de ayer, vivimos una de las eliminaciones más tristes dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, ya que vimos la salida de Manu Nna, quien había sorprendido a todos con sus preparaciones.

Sin embargo, pequeños detalles marcaron la diferencia entre su plato y el de sus compañeras. Por ese motivo, Manu Nna estuvo presente la tarde de este lunes en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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¿Cuáles son sus favoritos de Manu Nna para ganar MasterChef Celebrity 2023?

En medio de la polémica, Manu Nna reveló las cosas que cambiaría de su participación.

Llorar más, mucho llanto, mucha pelea, gritarle al de al lado, pelearme por la proteína. Sí, porque ya vi que eso es lo que resulta bueno, que eso es lo resulta bueno, lo que va a funcionar, pelear gritar y medio hacer algo bien

Al mismo tiempo, el comediante reveló a sus preferidos para ganar en la cocina más famosa de México.

Sí, totalmente, me gustaría que gane Irma, Palencia o Romina. Justo, ella lo decía ‘Yo no sé cocinar, pero aprendes’. Es muy disciplinada, pero nadie le enseñó cómo deshacer un pescado, pero si alguien le dice, va y lo hace

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