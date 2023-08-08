¡Cositas rechazó a los Mascabrothers! La eliminada de MasterChef Celebrity, confiesa por qué decidió declinar la propuesta de los hermanos

La mayoría de las personas, tienen un hermoso recuerdo de su infancia con Cositas, por lo que su eliminación de la cocina más famosa de México, fue una triste noticia para sus miles de fans.

Sin embargo, existen varias cosas que nadie conoce de Cositas, por eso Carlos ‘Chicken’ Muñoz tuvo la oportunidad de entrevistarla en una entrega más de De Lo Que UNO Se Entera.

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¿Por qué Cositas no quiso trabajar con Los Mascabrothers?

En un punto de su carrera, Los Mascabrothers le hicieron una propuesta a Cositas, la cual ella tomó la decisión de descartarla, aquí sus motivos.

Un par de comediantes maravillosos, que son Los Mascabrothers, un día me mandaron un libreto y me dijeron ‘Cositas, queremos que cuentes un cuento’ en nuestro espacio que tiene para hacer shows y me mandaron el guión, ni siquiera iba a estar yo presente, iba a estar como en mi cápsula del club amigos ‘Hola, qué tal amigos, les voy a contar un cuento’ y les iba a leer un cuento

Cositas, nos reveló que no le gusta decir cosas en doble sentido, aunque entiende que muchas de las cosas que dice, se prestan a usar frases en dos sentidos.

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