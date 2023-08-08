“No estoy acostumbrada a que me griten”. Cositas habla de su altercado con el chef Poncho Cadena

La noche de ayer, vivimos uno de los momentos más emotivos dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, ya que fuimos testigos de la eliminación de Cositas, quien se había convertido en una participante muy querida por los fans.

Durante su participación, Cositas vivió momentos muy complicados, los cuales recordó en una entrega más de De Lo Que UNO Se Entera, donde tuvo que responder las preguntas de Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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¿Cuál fue el momento más complicado de Cositas en MasterChef Celebrity 2023?

En más de una ocasión, Cositas fue una de las mejores cocineras de la temporada, pero hubo un momento que dejó a todos sin palabras, justo cuando el chef Poncho Cadena le llamó fuertemente la atención.

Además, lo digo, no estoy acostumbrada a que me griten, de niña fui muy bien portada, entonces, yo no recuerdo que mi mamá o mi papá, en paz descanse, me hayan gritado…

Luego del calor de la cocina, Cositas reveló que todo con el chef va muy bien, pues volvieron a hablar muy bien y le ofreció una disculpa.

Me refiero a que sí ha sido mi carácter así, ese grito del chef, como lo dije, se me hacían así las trenzas, sí me asusté. Además, estaba tan frustrada que de repente decía yo ‘Cositas, tú concéntrate, no te enganches’, al otro día, la próxima vez que vi al chef, me pidió perdón, se acercó y me dijo ‘Cositas, perdóname por haberte gritado’, ya hasta me mandó un audio, ‘Cositas, por favor, perdóname’

Los consejos de Poncho Cadena, dejaron una gran enseñanza en Cositas, quien siempre ha sido muy atenta con todos.

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