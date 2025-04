Manuel, “El Flaco” Ibáñez atraviesa por un complicado tratamiento relacionado con la diabetes

Manuel Ibáñez es uno de los personajes más queridos de la pantalla chica gracias a la facilidad que tiene para interpretar distintas facetas en la televisión, desde los comediantes más ingeniosos hasta villanos realmente peligrosos. Por ende, cualquier cuestión relacionada al estado de salud de “El Flaco” normalmente se vuelve tendencia y, esta vez, no es la excepción.

Con 76 años de edad cumplidos en octubre del 2024, Manuel Ibáñez se mantiene sumamente vigente en el apartado televisivo no solo en novelas, sino también en proyecciones cinematográficas. No obstante, últimamente decidió darse un descanso al confirmar que se encuentra en tratamiento relacionado con la diabetes. ¿A qué se refiere “El Flaco” con esto?

¿Cuál es el tratamiento que tiene Manuel, “El Flaco” Ibáñez?

Durante la emisión de este martes 22 de abril, los reporteros de Venga La Alegría le preguntaron a Manuel, “El Flaco” Ibáñez cual es su estado de salud. El actor y comediante comentó que se encuentra atravesando por un tratamiento delicado que derivó de una alza en su azúcar. Y si bien relató que no padece diabetes, las medicinas que le dieron le hicieron perder mucha masa muscular.

“Ahorita tuve la desgracia de que se subió la azúcar, pero entonces me dieron unas pastillas y me comieron toda la masa muscular. Ahorita voy al gimnasio de viejitos (...) Tronó toda la masa muscular y ya no puedo pasar por un espejo de cuerpo completo porque me da una pena que olvídate. Mira los hombritos, le están saliendo alitas, es horrible”, mencionó con un tono irónico Manuel, “El Flaco” Ibáñez.

Manuel "El Flaco" Ibáñez confiesa que atraviesa un tratamiento que le ha dejado efectos secundarios.🤕😓#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/oq3vnLnMOD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 22, 2025

¿Qué es lo que más le duele en este proceso?

Consciente de la necesidad de bajar dichos niveles de azúcar en su cuerpo, “El Flaco” Ibáñez se ha visto obligado a mejorar considerablemente su dieta alimenticia. Este es el proceso más doloroso que ha vivido en su tratamiento, pues dejó entrever que le dolió mucho deshacerse de los chocolates, uno de los alimentos favoritos a lo largo de su vida.